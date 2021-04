¡Caos en los Oscar 2021! Fans de Laura Pausini 'estallan' y arremeten contra la Academia

Los Ángeles, California.- Uno de los momentos más esperados de los Premios Oscar 2021 era saber si Laura Pausini lograba ganar la categoría a 'Mejor Canción Original' con el tema Io sí, el cual forma parte de la película The Life Ahead. Sin embargo, esto no fue posible debido a que H.E.R, Dernst Emile II y Tiara Thomas le quitaron el galardón.

La noticia no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes a través de las redes sociales demostraron su inconformidad ante tal decisión.

Haré lo que nunca. Apago en este momento el televisor. Ese premio era para Laura Pausini. Me voy a ver a Luis Miguel"

"Se metieron con Laura Pausini. No lo puedo creer", "Hollywood siempre se equivoca. Laura Pausini merecía el Oscar por este rolononón", "Laura Pausini no ganó ¿Qué pasó Academia? Nos haces mal", se leyó en algunos comentarios.

Pausini, junto a la compositora Diane Warren, derrocharon talento sobre la azotea del Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles al interpretar el tema lo Sí, presentación que fue aplaudida por los usuarios de las redes sociales.

La artista cautivó al público al lucir un elegante traje en color dorado, el cual hacía contraste con los músicos, quienes portaban un uniforme rojo. Cabe destacar que esta presentación fue exclusiva para el segmento 'Oscars: Into the Spotlight', el cual sustituyó a la tradicional alfombra roja de este importante evento.

A pesar de todo, de acuerdo a una entrevista que la intérprete de Se fue a la revista People en Español, ella declaró que "mañana me voy directo a casa, quiero solo abrazar a mi hija porque ese es mi Oscar de la vida".

Fuente: Staff