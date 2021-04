Actriz de 'Gotita de Amor' habría dejado de actuar por ser discriminada ¿en Televisa?

Ciudad de México.- Hace 22 años, la actriz Andrea Lagunes se robaba la atención de los mexicanos con su protagónico en la telenovela infantil Gotita de Amor.

Rápidamente se ganó el cariño de los espectadores con otras producciones como ¡Vivan los niños! o Mi destino eres tú; sin embargo, a partir de la adolescencia se despidió de las telenovelas.

La causa de su ausencia habría sido por sus rasgos físicos, mismos que la hacen ver más joven de lo que es, según explicó en un en vivo a través del canal de YouTube de Tlnovelas.

Al interactuar con sus fans, quienes la extrañan como protagonista en telenovelas, Andrea Lagunes reveló que fue rechazada de varios proyectos.

Me han dicho que mi cara se ve, o sea, que me veo mucho más chica de lo que soy", aseguró.

Pues su pasión por la actuación la llevó a seguir haciendo audiciones para las nuevas historias de las telenovelas; sin embargo, la oportunidad nunca llegó.

Hacia castings para novelas ya como más juveniles y me decían que no, que me seguía viendo como niña todavía, que no me podían poner ya como enamorándome de alguien o de cosas así más fuertes, que porque me seguía viendo muy chiquita", explicó.

A pesar de su experiencia con la actuación, la actriz reveló que en su carrera no es el único ámbito en el que se la ha cuestionado su edad, ya que en su vida diaria le han pedido su identificación para comprobar sus 28 años.

Incluso con estas experiencias no se desanima sobre lo que le ha deparado la vida y asegura "ya no sé si me beneficia o me perjudica, pero así ha sido".