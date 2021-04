¡Arrepentido! Alfredo Adame se disculpa: Busca limpiar su imagen política en redes sociales

Ciudad de México.- Tras la polémica que provocaron las agresiones de Alfredo Adame, candidato a diputado local por Tlalpan, en la CDMX, y quien se enfrascara en agresiones verbales con automovilistas el pasado fin de semana, evidenciado por un video, reaparece pidiendo disculpas.

Por medio de sus redes sociales, el también conductor de televisión compartió un video en el que pidió una disculpa al dueño del vehículo y a la persona con quien tuvo un altercado, así como a sus compañeros del partido Redes Sociales Progresistas por la actitud de hace un par de días.

Previamente, por medio de comunicado de prensa, el partido RSP informó que ya se comunicó con el candidato Alfredo Adame y realizó un "enérgico apercibimiento", después de que el actor agredió verbalmente a un automovilista el sábado pasado.

Fue entonces que, Adame, publicó el video en su perfil de Instagram con la finalidad de limpiar su imagen y, evidentemente, el rumbo de su campaña política.

"No es la línea que un partido político serio como RSP debe seguir, fui víctima del enojo y de la furia cuando me sentí agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para que sus candidatos hagan una propuesta seria", expresó con una actitud tranquila.

Por lo tanto, le pido una disculpa a la persona con la que tuve el altercado, le pido una disculpa a mis compañeros de brigada y le pido una disculpa a todos los compañeros del partido por esta actitud", dijo.

Cabe recordar que fue el pasado sábado 24 de abril cuando, en su arranque de campaña, el actor comenzó a responder con gritos, insultos y descalificaciones a los ciudadanos que pasaban y le respondían con el claxon de sus carros.

Fuente: Instagram @chicapicosa2