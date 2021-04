¡Golpe a Silvia Pinal! Frida Sofía toma drástica decisión al ser "abandonada" por los Guzmán-Pinal

Ciudad de México.- Después de que Frida Sofía acusara a Enrique Guzmán de abuso infantil, la joven hija de Alejandra Guzmán recientemente tomó una drástica decisión, derivado de sentirse "poco apoyada" y muy "abandonada" por la familia Guzmán-Pinal, sin duda un duro golpe para la primera actriz de Televisa, Silvia Pinal.

Tal parece que el escándalo en el que la dinastía de celebridades se encuentra envuelta no va a detenerse pronto, pues una amiga de la intérprete de Ándale dio una exclusiva para la revista TV Notas, en la cual aseguró que busca quitarse sus apellidos maternos.

Al parecer la joven a raíz de decidir contar su verdad y ver que su madre, en vez de apoyarla le dio la espalda y se mostró a favor de su supuesto agresor, mejor decidió quitarse los apellidos de ambos, decidida a no querer saber más sobre ellos ni tener algún vínculo que los relacione.

Frida está pensando seriamente en quitarse los apellidos, pues está cansada de que la asocien con la dinastía Guzmán Pinal. Sí, ella dijo, literalmente: 'Ya no quiero nada que me recuerde ni me vincule a esa gente, yo ya no quiero ser Guzmán Pinal, quiero quitarme esos apellidos que tan malos recuerdos me traen'", aseguró la fuente.

Presuntamente, Frida muy "dolida" con su familia materna por no mostrar un poco de apoyo hacia ella, principalmente con Giordana y su abuela, ya que según la fuente, la hija de 'La Guzmán' se enteró que el comunicado de la actriz fue porque Luis Enrique Guzmán la convenció a ser mediadora y pedirle que deje de hablar públicamente sobre el tema.

Pero no solo impactó con la reciente revelación, pues también confesó que al parecer la intérprete de Yo Te Esperaba le retiró su apoyo económico, lo que señala no es un problema pues la joven tiene buenos ingresos por su cuenta, lo que le dolió porque significa que su reconciliación no sucederá muy pronto.

Finalmente señaló que su padre, Pedro Moctezuma la apoya por completo y está dispuesto a pagar todos los trámites para ponerle sus apellidos, Moctezuma Mofín, aunque podría mantener el Pinal como muestra de que aún siente un amor grande por su madre y abuela, destacando que al final solo Frida tomaría esa decisión sola y que su padre solo busca que esté bien y feliz.

Sabe que a su mamá le dolerá mucho, así como le está doliendo a ella; pero también Alejandra ha hecho cosas increíbles, como no apoyar a su hija en un momento como éste, no creer en su palabra, y Frida nunca se imaginó que así pasaría. Quienes las queremos, pensamos que si ella se quiere quitar el apellido, es respetable por lo que ha vivido, pero ojalá se deje el de la familia Pinal, porque dentro de todo esto, Ale la quiere mucho y ya Frida decidirá", finalizó.

Fuente: TV Notas