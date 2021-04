¡Destrozan a TV Azteca! 'Sale el Sol' despotrica contra el Ajusco por apoyo a Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- En Sale el Sol se reveló que en estos días TV Azteca le realizó o le realizará una clase de homenaje o especial del Día de las Madres a la polémica Alejandra Guzmán, mostrándole su apoyo en el caso de Frida Sofía, por lo que los conductores de Imagen TV no se tentaron el corazón al momento de destrozar al Ajusco.

Álex Kaffie se presentó la mañana de este jueves 29 de abril a Sale el Sol, donde al hablar sobre las imágenes de Frida golpeada por su madre, dijo que en TV Azteca tuvieron un acto de "mal gusto", pues grabaron un especial para el 10 de mayo en el que estará de estrella Guzmán.

Como se sabe, hace un par de semanas la intérprete de Ándale acusó a su abuelo, Enrique Guzmán de abuso infantil, algo por lo que la rockera salió en defensa de su padre y no de su hija, haciéndose acreedora de miles de críticas.

Es por ello que el columnista dijo que no se fueran a reír de la información que tenía, confesando lo del especial, por lo que compañeros como Ana María Alvarado saltaron, señalando que era "inadecuado" que la pusieran al frente de algo así.

No se vayan a reír, pero la que ayer grabó un especial del Día de la Madre para TV Azteca fue Alejandra Guzmán, ella solicitó que no se le hiciera respecto a la polémica que trae sobre la espalda, no sé si los entrevistadores hayan eso caso", dijo Kaffie. "Qué inadecuado que la elijan a ella", replicó Ana María.