Cynthia Rodríguez se luce en baile con Camilo desde TV Azteca y le advierten: "Te va chin... Evaluna"

Ciudad de México.- El famoso icono colombiano Camilo estuvo de visita esta mañana de jueves en los foros de TV Azteca y se convirtió en toda una sensación no solo entre los televidentes, sino también entre los conductores de Venga la Alegría.

La producción del programa realizó una dinámica en donde parte del elenco del matutino tuvo que grabar un TikTok junto al intérprete de Ropa Cara y uno de los videos que más llamó la atención fue el de Cynthia Rodríguez.

Desde los foros de la televisora del Ajusco, la presentadora coahuilense y Camilo realizaron el challenge del tema Machu Picchu, sacando sus mejores pasos de baile frente a la cámara.

La grabación de Cynthia de inmediato se llenó con más de 46 mil Me Gusta y los internautas de inmediato reaccionaron, señalando que Camilo no se acercó mucho a la conductora por respeto a su esposa Evaluna Montaner, mientras que otros comentaron que este baile no será del agrado de la también cantante.

Qué chin... le va poner Evaluna cuando llegue a casa".

Camilo haciendo sana distancia para evitar la regañada".

El Camilo ni volteó a ver a Cynthia ¡Eso!".

Evaluna no debe de estar nada contenta".

Camilo todo un caballero, guardó su distancia".

Fuente: Instagram @cyn_oficial