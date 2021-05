¿Adiós Televisa? Lola Cortés se 'quiebra' en 'Hoy' y llora desconsolada por desgarrador motivo

Ciudad de México.- La famosa y polémica actriz, Lola Cortés, dejó sorprendidos a miles de los espectadores del programa Hoy, pues como pocas veces en su carrera, se 'quebró' en vivo y no pudo evitar romper en llanto por este desgarrador motivo, ¿a caso se va de Televisa?

La mañana de este miércoles 12 de mayo en el matutino de Las Estrellas, se presentó la médium Zulema, quien contactó con varios familiares fallecidos de los integrantes del programa, como Magda Rodríguez y Lolina, madres de Andrea Escalona y Cortés.

Ante esto, la 'Juez de Hierro' se rompió al verse en pronto "contacto" con su madre, quien falleció hace un año de forma repentina, por lo que aún no puede superar su tragedia y le cuesta mucho hablar sobre ella.

Por ello, en cuanto la médium dijo que hablaría con familiares que no estaban en el plano terrenal, ella comenzó a llorar desconsolada, tratando de reprimir las lágrimas y buscando calmarse, intentos que parecían no funcionar con éxito.

Es que no puedo, no me gusta. No la puedo soltar, no la puedo dejar ir", decía Lola entre lágrimas.