¿Enrique Guzmán manipula a Silvia Pinal? Lucía Méndez reacciona a favor de Frida Sofía

Ciudad de México.- Hace unos días la señora Silvia Pinal concedió una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, donde además de su carrera artística, habló del escándalo por la que atraviesa su nieta y su expareja Enrique Guzmán.

Recientemente, en una intervención para el programa Chisme No Like, la diva mexicana Lucía Méndez dio su opinión acerca del comentario que hizo Pinal sobre Frida Sofía, señalándola de "mentirosa".

En su comentario, Lucía aseguró que le pareció "muy fuerte que Silvia tuviera que contestar… lógicamente no iba a estar en contra de Enrique", aunque también fue de la opinión que la madre de Alejandra Guzmán ignora muchos detalles de lo ocurrido con su nieta porque de lo contrario no habría hecho esas declaraciones.

La verdad yo no puedo decir si Enrique tiene la razón o Frida tiene la razón, pero yo siento a Frida muy sincera, muy a flor de piel, como que realmente se abre. Pero no podemos juzgar si Enrique sí o no o si Frida miente o no, pero lo único que sí es que pusieron a Silvia como en camisa de once varas, fue muy difícil para ella contestar todo eso", sostuvo la intérprete.

De este modo, Méndez estuvo de acuerdo en que quizá habría sido mejor que no diera la entrevista. "Todos hemos oído a Frida, todo lo que dice, y realmente yo la siento muy sincera", expresó la artista guanajuatense.

Por su parte, la conductora Elisa Beristain dijo que sintió a Pinal un poco manipulada por la familia o a lo mejor por la hija.

Sí siento que sabe todo a profundidad… y que la entrevista se la pusieron para que ayudara hasta cierto punto a Enrique Guzmán, expresó Elisa para quien Pinal se contradice, ya que en su biografía acusó a a Enrique de golpearla y ahora lo apoya.

Al final Lucía también estuvo de acuerdo con Elisa. "Eso sí te puedo decir que fue un poco contradictorio de que le pegaba y abusaba, pero es la serie, yo no estoy inventando nada ni estoy diciendo que Enrique…, porque yo no me meto. Pero después de ver todo esto, de ver el libro y la serie, pues como que no concuerda con lo que comentó Silvia Pinal", concluyó Méndez.

Fuente: Canal de YouTube de Chime No Like