Tras 20 años en Televisa, famosa actriz llega a TV Azteca y revela si su ex la amenaza de muerte

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 13 de mayo la exmodelo y actriz Alicia Machado apareció de visita en los foros de TV Azteca debido a que el próximo domingo será una de las conductoras del certamen Miss Universo.

Aunque la originaria de Venezuela tiene varios años sin hacer novelas, ha colaborado para la empresa Televisa desde hace 20 años (1999 a la fecha) por lo que se trata de su primer trabajo en la televisora del Ajusco.

A través de la entrevista exclusiva con el programa Venga la Alegría, Alicia se pronunció sobre lo que dijo TVNotas hace unas semanas, pues la revista afirmó que varias personas están en contra de que la guapa artista saque su libro 'sin censura'.

Incluso, el portal aseguró que Machado había recibido amenazas y que temía por su vida debido a que el papá de su hija está en contra de que revelen su identidad ante los medios de comunicación.

Nada de eso es verdad, a mí nadie me está amenazando, ni nada de eso, salió en esta revista pero para nada es cierto, no existe tal cosa, no estoy amenazada", contó.