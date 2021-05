Furioso, integrante de 'Hoy' le hace 'desprecio' a Escalona abandona Televisa

Ciudad de México.- Tal parece que el drama no se irá pronto de Televisa, pues la polémica Andrea Escalona le reveló a Arath de la Torre que Pablo Montero, su pareja de baile en la competencia del programa Hoy, señalando que le hizo 'desprecio' detrás de cámaras antes de abandonar el foro furioso.

El pasado jueves 13 de mayo, Escalona y montero fueron severamente criticados por Lola Cortés por su baile de disco, difiriendo de sus colegas, Andrea Legarreta y Latin Lover, pues en vez de un 9, les puso un cuatro.

Este cuatro fue muy molesto e inexplicable para Escalona, quien dijo que le desconcertó demasiado y no entendía porque, si esta vez estaba segura que lo hicieron muy bien.

Estoy muy desconcertada porque, bueno, a mí en mi casa me enseñaron a no contestar, pero creo que ese cuatro si estuvo... Ya quiero ver el video y ver cómo estuvo, yo me sentí muy bien, me gustó mucho", expresó.