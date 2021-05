"Por poco mata a Jaume": Kuno Becker estallaría en Televisa contra actriz de 'Fuego Ardiente'

Ciudad de México.- Después de que Kuno Becker fuera acusado de ser el actor que llegó drogado a una entrevista con Yordi Rosado, ahora regresó al ojo de la polémica, pues Martha Figueroa, una conductora de Hoy, aseguró que en plenas grabaciones en Televisa estalló en contra de actriz de Fuego Ardiente y que "por poco mata" al actor Jaume Mateu.

En el programa de Con Permiso, Figueroa dijo que una actriz que acaba de integrarse a las grabaciones, no podía aprenderse ni los diálogos o los nombres de los personajes, pero el problema sucedió cuando tuvo que grabar con Becker.

Supuestamente, el actor perdió por completo los estribos en contra de la joven actriz, de la cual no reveló el nombre, pues su mal genio llegó a su límite y quería terminar de grabar la escena que tenían juntos, en la cual al parecer ya tenían un muy bien tiempo.

Hay una chava que entró dicen que quería hacer la escena y no le salía, no se aprendía los nombres de los personajes y como que no daba una… Le tocó hacer una escena con Kuno Becker quien de por sí que está de mírame y no me toques. Está Kuno esperando a ver a qué hora le sale y la otra que no", expresó Figueroa.