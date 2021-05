¡Trágico! Exconductor de 'De primera mano' fue víctima de un atentado: "Estuvo feo, me lastimó"

Ciudad de México.- Hace un par de semanas el periodista de espectáculos Michelle Rubalcava, exconductor del programa De Primera Mano, fue víctima de un asalto al tratar de abordar un taxi.

Fue por medio de su canal de YouTube, donde reveló que en el ataque a mano armada había resultado herido de una de sus manos cuando intentó subir a un vehículo de transporte que no pertenecía a ninguna aplicación.

Según el presentador, todo ocurrió al salir de la casa de una de sus amigas a donde fue a cenar un sábado por la noche, y debido a que su móvil se había quedado sin batería, se vio obligado a subir a un taxi convencional, por no contar con la aplicación.

Rubalcava comentó que muy poca gente tenía conocimiento de este lamentable suceso, que no había querido revelar, incluso a su mamá se lo confesó hace apenas unos días.

El 25 de mayo es martes, es mi cumpleaños, yo me iba a ir a España pero pues no se puede ahorita, y luego me asaltaron, me robaron el celular, a mano armada y todo. Un taxista, por quedarme sin batería (en el celular) no pude pedir taxi de aplicación y como estaba cerca... eso hace dos sábados, yo venía de una cena", relató Michelle Rubalcava sobre el asalto.