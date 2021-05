Tras estar al borde de la muerte, famosa cantante revela en TV Azteca triste panorama en su vida

Ciudad de México.- La famosa y polémica cantante, Felicia Garza, en una reciente entrevista para Ventaneando reveló que ella estuvo al borde de la muerte, debido a que tuvo una trombosis que pudo haber sido fatal si no era detectado a tiempo, señalando que aunque ahora todo está bajo control, se encuentra viviendo un triste panorama familiar en su vida.

Hace varios meses, Felicia tuvo una inflamación dolorosa en sus piernas a causa de una trombosis, por lo que tuvo que ser internada y valorada de urgencia, pues los coágulos que se le hicieron en la pierna podrían moverse a otra parte del cuerpo, lo que si alcanza el corazón o cualquier otro órgano podría ser fatal.

Ante esto, hicieron análisis y una investigación sobre que pudo causarlo, para así prevenir futuros problemas. Ante esto tuvieron que suspenderle los estrógenos que toma desde que salió del clóset y decidió realizar el cambio de genero, dejando de ser Felipe Gil.

Había un riesgo por los estrógenos, los dejé de usar hace algunos años, la inflamación de una de las venas que está en la parte interna de la pierna, no me permitía viajar, hacer muchas cosas, pero tuve la supervisión médica adecuada", recordó la cantante.

Aunque todo en su salud afortunadamente está en orden y parece que no tendrá más problemas, hace poco confesó ante las cámaras de TV Azteca que actualmente enfrenta un problema que la tiene devastada, pues su hija tiene un enfermedad sin cura.

Garza hace poco reveló que una de sus hijas se encuentra padeciendo una rara enfermedad que va atrofiando los músculos del cuerpo, por lo que ahora ya no puede moverse y no hay cómo remediar la situación, lo que lo tiene muy "triste", ya que ve cómo se deteriora y pierde su calidad de vida.

Tengo a mi hija muy enferma, está padeciendo una enfermedad que va minando su salud, me comentó mi hija que la vio el fin de semana, que la vio muy mal, no se basta por sí misma, tienen que cargarla. Me da mucha tristeza porque uno como padre no quisiera que sus hijos jamás se fueran y eso que ella tenía calidad de vida, era una chica que daba clases de gimnasia, tenía un físico precioso y de repente le dio esto", concluyó.