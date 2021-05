'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez tendrán segunda boda en GDL; así fue la selecta despedida de soltera

Ciudad de México.- Luego de que el pasado fin de semana Saúl 'Canelo' Álvarez tirara la 'casa por la ventana' con su espectacular boda por el civil en Punta Mita, Nayarit, ahora surgió el rumor de que celebrará su enlace religioso este fin de semana en su natal Guadalajara.

La influencer de Instagram Chamonic filtró información sobre la próxima ceremonia que tendrá el Campeón Mundial de Boxeo y la mujer de 24 años.

Explicó que la boda por la iglesia se realizará este sábado 22 de mayo en la Catedral de Guadalajara y que la recepción será en el rancho del 'Canelo'. Además detalló los nombres del decorador, los padrinos y hasta de los testigos.

Asimismo, compartió algunas imágenes de la exclusiva despedida de soltera que tuvo Fernanda. Se puede apreciar que fue un festejo íntimo y que el tema de la fiesta fueron los colores rosas.

Fernanda llevó un pantalón acampanado en color rosa, un top blanco, el cabello suelto y posó junto a un letrero en donde se leía la leyenda "a punto de ser la señora Álvarez (about to be Mrs Alvarez)".

Fuente: Instagram @chamonic y @fernandagmtz