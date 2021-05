Tras 2 años de convertirse en mamá, Marlene Favela exhibe FOTO en faja: "Tiene esponja"

Ciudad de México.- Marlene Favela se encuentra feliz por retomar todos sus proyectos y aunque ya anunció que es parte en La Desalmada e incluso sorprendió por el papel que llevará, durante las últimas horas dio una nueva sorpresa en redes sociales.

La guapa estrella de Televisa que hace dos años se convirtió en madre de una hermosa niña, se tomó el valor para en su cuenta de Instagram exhibir una fotografía que ninguno de sus seguidores esperaban.

La actriz modeló desde la comodidad de su cuarto, la faja que utiliza desde el nacimiento de su hija debido a que esta le ayudó a recuperar su figura e incluso reveló que no ha dejado de usarla por el gran beneficio que su físico obtiene.

"Me ayudó a recuperar mi figura después de la llegada de mi hermosa hija, pero la sigo usando porque me siento muy cómoda con ella y reduce las medidas de mi cuerpo", reveló Marlene, mientras que sus seguidores no se hicieron esperar para reaccionar al respecto.

Al presenciar esta imagen, entre los tantos comentarios de impacto por ver a la actriz de esta manera, existió un internauta que escribió: "Tiene esponja en la parte de atrás", consiguiendo que Marlene no apareciera.

Fuente: Instagram @marlenefavela