Tras dejar TV Azteca, integrante de 'Hoy' pide a Tania Rincón irse de Televisa; así respondió

Ciudad de México.- Después de dejar Venga la Alegría y cambiar a TV Azteca para estar en Televisa, la querida conductora, Tania Rincón, fue severamente criticada por la famosa 'Juez de Hierro', Lola Cortés, quien no tuvo piedad al momento de pedirle a ella y a Paul Stanley que abandonen la competencia del programa Hoy, a lo que respondieron de esta manera.

Paul y Tania bailaron al ritmo de Shakira este viernes 21 de mayo, para luchar por su lugar dentro de la competencia de baile, algo que dejó decepcionada a Cortés, quien les dijo que parecían que no querían quedarse, ya que los sintió "sin ganas".

Ante esto, les pidió que analizaran la situación y pensaran si realmente estaban dispuestos a continuar y dejar todo en la pista de baile, pero si ya no sentían esas ganas, que mejor tuvieran el valor de decir que se iban.

Con toda esa gracia que tienen, porque me queda claro, creo que es momento de dejar el baile, creo que es el momento de dejar la competencia, creo que es momento que acepten que ya no se ven con ganas, ni con energía, se ve que no quieren estar aquí, así cómo tuvieron el valor para decir lo queremos hacer, tengan el valor de decir es el momento de retirarnos", expresó Lola.