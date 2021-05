"Fue una lipo": Galilea Montijo habla de más en vivo y exhibe a Paul Stanley en 'Hoy'

Ciudad de México.- Recientemente la guapa y polémica conductora, Galilea Montijo, no tuvo miramientos ni pelos en la lengua, al momento de hablar de más y exhibir a su cómico compañero, Paul Stanley, en pleno programa en vivo de Hoy, asegurando que se veía de esa manera porque se había hecho una "lipo" y no que tenía una lesión.

Martha Figueroa, fue la encargada de anunciar que Paul se había lesionado la espalda mientras ensayaba su baile para 'Las Estrellas Bailan en Hoy', junto a Tania Rincón, quien es su pareja en el concurso de baile, dando pie a los comentarios de Galilea.

"Quítate, no me toques": Paul Stanley 'renuncia' a 'Hoy' y furioso abandona Televisa

Después del anuncio de Figueroa, se mostraron imágenes del momento en el que Stanley se queja en el ensayo de un dolor, hasta el momento en el que es atendido por personal médico que le puso una inyección para controlar el dolor.

La periodista señaló que estaba preocupada y quería saber que le había pasado y que le habían dicho los doctores respecto a su lesión, a lo que dijo que fue una contractura, pero que ya estaba mejor y en recuperación.

Hoy vamos a tener, cómo todos los días, Las Estrellas bailan en Hoy, pero hay uno de los retadores está lastimado, creo saber de quién se trata, no sé si le hicieron cintura o le pasó algo, ¿qué pasó?", dijo Martha.

Ante esto, Montijo se puso a bromear con su compañero y dijo que de seguro se había hecho la liposucción, pues se veía más acinturado, destacando que ella conocía de eso, haciendo alusión de que ella ya tenía varias de esas operaciones, tras lo que un miembro del staff se le unió y dijo que en realidad tuvo torcedura de "lonja", desatando la risa del resto de compañeros.

A mí se me hace que se hizo la liposucción, a mí no he hacen pe.... yo sé de esas cosas", aseguró Galilea. "Tuvo una torcedura de lonja mi Gali", dijo un miembro del staff.