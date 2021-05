¿Vicente Fernández Jr. en rehabilitación? Amigo del cantante revela detalles de su situación

Ciudad de México.- El programa de YouTube, Chisme No Like aseguró en su más reciente emisión, que tienen noticias de que Vicente Fernández Jr., llevaría 22 días internado en un centro de rehabilitación.

Esa sería la razón por la que el integrante de la dinastía Fernández ha estado tan ausente de sus redes sociales, y es que su última publicación en Instagram fue hace casi un mes; el 12 de abril:

Ante esto, Jaime García, conocido como 'El Charro de Toluquilla de Tlaquepaque, Jalisco' habló con los conductores para aclarar el panorama y dar detalles acerca de la veracidad de los rumores.

Este personaje, dice ser compadre del cantante y se ha hecho muy viral se hizo muy viral porque está corriendo para un cargo público político, quien asegura que Fernández Jr. lo buscó hace tiempo para pedirle una cierta cantidad de dinero prestada.

Es mi compadre. Él está bien. Me buscó para prestarle unos centavos y Gerardo (Fernández) me regañó porque le presté. Sus problemas son de ellos, yo no me meto, soy parte de la familia por eso me lo pidió a mi", confesó el candidato.