Andrés Roemer: Víctimas del ejecutivo de TV Azteca piden justicia a la embajada de Israel

Ciudad de México.- Después de que se girara la orden de aprehensión en contra de Andrés Roemer, quien está en Israel desde hace varias semanas según Reporte Indigo, varias de las víctimas del ejecutivo de TV Azteca se unieron a varias organizaciones feministas para enviar carta al embajador de Israel en México, su excelencia Zvi Itzhak Tal, en la que piden justicia por las acusaciones de violación.

Recientemente, Diana Murrieta reveló al medio Quien, que víctimas como Talia Margolis, Fernanda Lascurain, Mariana Flores, Ana Paula García S., Melina Islas, Carmen Urquieta y R.L., se han unido a organizaciones que defienden los derechos de las muejere, cómo Colectiva Mujeres de la Sal, Las Brujas del Mar, Repara Lumea, No Es Una Somos Todas y Disruptivas, para enviar una carta firmada a Zvi Itzhak Tal.

Murrieta en el mensaje vía WhatsApp al medio antes mencionado, expresó que el "poderoso texto" enviaron este viernes 7 de abril al embajador tiene como objetivo el informarle a detalle porque Roemer tuvo que irse a Israel sin oportunidad de volver a México, al menos que se quiera enfrentar a un juicio.

La activista señaló que más de 60 organizaciones se sumaron a la idea de informar la violencia sexual por parte del escritor, el modus operandi de prometer trabajo en importantes puestos de la televisora del Ajusco, o en otras dependencias en las que trabajaba.

De igual manera mencionaron que no solo había denuncias en México, sino que una joven que radica en Tel Aviv, Israel, el pasado 29 de abril, denunció que conoció a Andrés y que él trató de abusar de ella usando el mismo modus que en México, señalándole que les "preocupa" que siga en dicho país cometiendo sus actos ilícitos y violente a más mujeres pudiendo ser evitado al hacerle de su conocimiento todos los hechos y así el decida que hacer.

Como víctimas, los desafortunados hechos que vivimos nos obligan a alzar la voz, una vez más, porque no podemos permanecer en silencio sabiendo que las mujeres en Israel no estarán seguras con Roemer. Queremos evitar que haya más mujeres que sufran los horrores que vivimos nosotras. Ya no tenemos miedo, hemos seguido los canales institucionales y legales para denunciar los abusos y violencias de las que fuimos víctimas", dice otro fragmento de la carta.