Tras sufrir por infidelidad, la actriz Claudia Martín se va de Televisa ¿abandona su carrera?

Ciudad de México.- Tras el escándalo que protagonizó Claudia Martín al lado de su exesposo, Andrés Tovar, luego de que se rumorara que él la engañaba con Maite Perroni, la actriz decidió alejarse de todo.

Así lo dejó ver a través de las efímeras historias de Instagram en donde compartió una serie de imágenes que demuestran que no está en el país.

Luego de haber terminado las grabaciones de la telenovela Fuego Ardiente, la actriz confesó en una entrevista que quería tomarse un tiempo y regresar a su natal Oaxaca.

Claudia Martín aceptó públicamente que su relación con el productor de Sale el Sol, Andrés Tovar, había terminado, aunque no reveló los motivos, se especuló que todo tendría qué ver con una infidelidad de él con la exRBD.

Fue este fin de semana cuando la actriz compartió con sus seguidores que saldría de viaje, aunque no reveló el destino al que se dirigía, a pesar ello dejó ver unas postales en las que muestra las lindas casas de las que por ahora es vecina.

Ahorita quiero ver a mi familia, quiero estar con mi mamá, quiero ir a Oaxaca también, disfrutar de mi casa tantito, tranquila. Estoy viendo también si hago un taller de actuación fuera de México, ya hasta que me lo acepten, todavía no lo quiero quemar, pero ya apliqué para eso y nada más falta que me digan que sí… Quiero seguir preparando, soy una persona muy hiperactiva y me gusta mucho aprender", expresó en una reciente entrevista.