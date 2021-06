Destrozada, hija de Héctor Parra llora en 'VLA' tras arresto del actor; afirma que su hermana miente

Ciudad de México.- Daniela Parra, hija mayor de Héctor Parra, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para salir en defensa del famoso actor, quien hace un día fue arrestado por abuso sexual agravado contra una menor.

Yo sé que mi papá es inocente y eso es lo que más me duele ¿por qué mi papá tiene qué pasar por esto? cuando mi papá es el mejor papá y no solo para mí", dijo al borde del llanto.

La joven se mostró totalmente destrozada frente a las cámaras de TV Azteca por no saber nada de su afamado padre, quien se encontraba lavando su auto al momento de ser detenido y posteriormente trasladado hacia el Reclusorio Oriente.

Que Alexa y venga y le tire todo esto ¿por qué? ¿qué necesidad tiene mi papá? resulta que está preso por algo que ni siquiera hizo, no va poder pasar la noche en su casa, no puedo hablar con él y no sé cuando voy a poder hablar con él", comentó llorando.