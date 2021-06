Conductora de TV Azteca confiesa qué piensa Sharis Cid de su novio tachado de "violento y estafador"

Ciudad de México.- La mañana de este martes la revista TVNotas aseguró que el nuevo novio de Sharis Cid es un hombre violento y estafador y horas después se supo qué piensa la guapa actriz de estas declaraciones en contra de su amado.

A través de la señal de la televisora TV Azteca la periodista Flor Rubio confesó que tuvo la oportunidad de hablar con Sharis sobre esta delicada situación, la cual negó de forma tajante.

La conductora del programa Venga la Alegría mencionó que la madre de Kristal Cid no piensa salir a dar más declaraciones sobre su nueva relación, pues está tratando de disfrutarla al máximo y no quiere que ningún chisme empañe su felicidad.

Yo estuve en contacto con ella y me dice 'Flor no, no tengo porqué dar réplica a una situación que es mentira, que me trata de dañar'", explicó Rubio en la reciente emisión del matutino.