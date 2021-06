"No podía entenderlo, aún no lo entiendo": Fernanda Castillo se expresa de la comunidad LGBT

Ciudad de México.- Fernanda Castillo es una de las actrices más queridas de la televisión y aunque pareciera que solamente está enfocada en su vida como famosa, esposa y mamá, la realidad es que se ha dado tiempo de otras cosas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin perder más tiempo y aprovechando la tendencia del Pride 2021, la protagonista de Mónica Robles decidió expresarse respecto a la comunidad LGBT en sus redes sociales, así que en su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que aparece luciendo una colorida prenda, aprovechando así la oportunidad.

Desde muy niña crecí rodeada de personas homosexuales y transgénero, soy muy afortunada. Mis amigxs eran las personas más talentosas, divertidas, abiertas y especiales (lo siguen siendo) y me sentía emocionada de poder estar cerca de ellos, tuve que crecer para enfrentarme a que hubiera gente que no viera su vida como 'normal' y no podía entenderlo, aún no lo entiendo", señaló.