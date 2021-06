Alejandra Guzmán arremete contra Gustavo Adolfo; demandaría al conductor de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Tal parece que las polémicas y los pleitos para Gustavo Adolfo Infante no están cerca de terminar, pues después de que se revelara que la querella interpuesta por Enrique Guzmán no procedió, se dice que Alejandra Guzmán interpuso su propia demanda en contra del conductor de Sale el Sol.

Después de que Frida Sofía dijera en una entrevista para Imagen TV que su abuelo la tocó indebidamente desde que tenía cinco años, Guzmán dijo que tomaría acciones legales contra el periodista por daños a su imagen y discriminarlo, lo que informaron no avanzaría.

Tal parece que esto no puso feliz a 'La Guzmán', pues Gil Barrera aseguró que ella ya interpuso su propia demanda, en el que acusa a Infante de daños y perjuicios en contra de su familia.

Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra @GAINFANTE... la demandante es... Alejandra Guzmán", informó Barrera.

Ante esto, Gustavo Adolfo se pronunció al respecto, señalando que en su poder no había una notificación al respecto, señalando que sí fueron a buscarlo, pero cómo estaba al aire no pudo recibir nada y ya después no lo han vuelto a buscar.

Estaba yo al aire cuando llegó una persona de un juzgado a darme una notificación, pero no lo pude recibir porque estaba yo al aire, quedó en regresar hoy, pero yo no la tengo ni mi abogado. Yo creo que sería perdida de tiempo, hacer gastar dinero de nuestros impuestos para que una cosa que no tiene porque definirse en un juzgado. Si Alejandra Guzmán me demanda se va a gastar en un juicio en mi contra, del dinero de usted, de lo que paga de impuestos", dijo Gustavo.

