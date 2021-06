¿Martha Figueroa tenía razón? Alessandra Rosaldo revela que sí está separada de Eugenio Derbez

Los Ángeles, California.- Tras las recientes afirmaciones de Martha Figueroa, quien dijo que la pareja de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estarían a punto de divorciarse, la cantante salió a desmentir los rumores.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Sin embargo, en sus más recientes declaraciones, la integrante de Sentidos Opuestos admitió que sí se está separada del comediante mexicano.

View this post on Instagram

De acuerdo con Rosaldo, el actor y productor se encuentra filmando una película que había quedado pendiente en 2020, debido a la pandemia, por lo que en este tiempo se encuentra viviendo en Atlanta.

View this post on Instagram

Además, la intérprete de Amor de papel se sinceró acerca de su regreso a los escenarios y de la nueva dinámica familiar que tendrán que adoptar, enfatizando que, ahora le toca a Eugenio Derbez hacer sacrificios por ella.

Yo, de mis amores y voluntariamente, me he adecuado a sus horarios, a sus proyectos. Cuando tuvimos que irnos a Australia, nos fuimos. Cuando dijo 'se están abriendo las puertas de Hollywood, qué te parece si nos vamos a Los Ángeles' dije 'Órale', me he movido para donde él se mueve, ahora le toca a él moverse para donde me muevo yo", contó sobre su regreso a México.