Tragedia: Muere famosa exintegrante de reality show tras ser intubada por Covid-19; tenía 31 años

Viedma, Argentina.- La televisión está de luto. Confirman la trágica muerte por Covid-19 de la exparticipante de Bake Off Argentina Agustina Fontenla. La exintegrante del famoso reality show tenía 31 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La joven se había contagiado de coronavirus hace unos días y aunque había sido reportada estable por sus familiares, en las últimas horas su estado de salud empeoró, por lo que doctores habían decidido intubarla.

[QEPD] Murió por coronavirus Agustina Fontenla, ex participante de Bake Off. uD83DuDC94uD83DuDE4F pic.twitter.com/6G6BaFGDE5

La pastelera estaba hospitalizada en estado crítico en la Clínica Viedma, en la Provincia de Río Negro. Fuentes cercanas indicaron que sus restos serán cremados.

Falleció por covid Agustina Fontenla a los 31 años. Su muerte es igual d dolorosas q todas peor capaz nos llega más xq nos alegro muchos días mientras la veíamos a ella también siendo feliz en Bake Off . Que en paz descanse y todo el acompañamiento a su familia pic.twitter.com/tuL42xldRZ

"Está cursando Covid-19 con algunas complicaciones, pero gracias a Dios está muy bien atendida acá. Se encuentra estable", había declarado su padre a la prensa apenas hace unos días.

Comentó que la estrella del reality show tuvo que ser trasladada desde San Antonio Oeste, lugar donde vivía la familia, a una clínica de Viedma.

Aunque la joven no ganó la temporada conducida por Paula Chaves, se ganó el cariño del público debido a su gran pasión por la cocina, aunque era abogada de profesión.

Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar", dijo en el reality antes de ser eliminada.