¡Otro golpe! Juan Rivera va contra su familia: Se defiende de quienes lo señalan de "vividor"

Ciudad de México.- Juan Rivera sale a defenderse de quienes lo acusan de robarse supuestamente dinero de la herencia de su hermana, la cantante Jenni Rivera. Además, aclara si es cierto que tiene 10 millones de dólares en fortuna y si tiene pensado abandonar la empresa de su hermana.

Esta controversia se suma a la reciente situación que enfrenta la familia Rivera a raíz de la auditoria que el hijo menor de Jenni, Johnny Lopez, interpuso en contra de su tía Rosie Rivera, para aclarar dudas sobre las ganancias que se han generado con la memoria de su madre.

Ahora, Juan se suma al pleito familiar, pues cansado de que lo señalen de ser un vividor y aprovechado, decidió salir a limpiar su nombre.

Es muy raro que me defienda yo y a mi persona. Pero, si tiene que ser contra mi familia también, no hay p...", declaró.

A través de un video publicado en sus redes sociales, dijo que esta semana romperá ese pacto de silencio que había hecho desde hace ya varios años y amenazó con publicar una serie de videos en los que revelará su verdad en temas delicados de su familia.

Sí hay muchas broncas, pero no por la auditoría. A mí chéquenme lo que quieran, no hay ninguna bronca... Le dije a mi familia: 'si no quieren que hable, si no quieren que conteste cosas, entonces no digan cosas sobre mí", explicó.

Sin embargo, Juan dejó en claro que lo que más le ha dolido es que su familia no haya salido en su defensa ante las acusaciones.

Mis sobrinos saben que nos dicen rateros. Ellos saben que no les he robado. Ellos no salen a decir mi tío Juan nunca ha robado", dijo.

Es por eso que él mismo decidió tomar cartas en el asunto y abordó el tema de la supuesta evaluación de 10 millones de dólares que le adjudicaron. "Para empezar, en mi cuenta bancaria no hay 10 millones, jamás los he visto".

De hecho, hizo un desglose de varias décadas atrás, en el que habló de las propiedades adquiridas, algunas con su propia licencia de bienes raíces y los préstamos que tuvo que solicitar, así como los 100,000 dólares que le regaló su difunta hermana en una ocasión.

Jenni me dio $100,000. Me los dio para mi cumpleaños, pero no me dio a mí 'nomás'. Ese año a todos les dio, a Rosie, Gustavo, Pedro, Lupe, a todos les dio, porque le fue muy bien a mi hermana y a todos nos apoyó para poner nuestros negocios", puntualizó.

Además, Rivera confesó que ya tiene pensado el abandonar Jenni Enterprises. "Acabaré dos proyectos que tengo y me voy. Si me permiten seguir, quiero terminar un proyecto enorme que nadie jamás ha hecho", concluyó.

Fuente: Telemundo y Chisme No Like