Famosa exactriz de Televisa vive verdadera pesadilla; sufrió accidente tras salir del quirófano

Miami, Estados Unidos.- Hace algunos años Gisella Aboumrad fue considerada como una de las actrices más queridas por el público de Televisa luego de triunfar en varios proyectos como las telenovelas ¡Vivan los niños!, Carita de Ángel, DKDA, sueños de juventud, Mujer de Madera, entre otras.

Tras alcanzar el éxito en la televisión mexicana, la artista y comediante decidió partir a Estados Unidos, donde también logró hacerse de un nombre tras participar en algunos programas de la cadena Telemundo como La fan y Sin senos sí hay paraíso.

Sin embargo, formar una carrera para Giselle no ha sido nada fácil pues en esta industria en la que hay tantas críticas por el físico, ella ha tenido que encontrar la manera de salir adelante. No obstante, recientemente la actriz tomó la decisión de colocarse un bypass gástrico para bajar de peso.

A través de una entrevista con el programa En casa con Telemundo, la mexicana de 41 años relató que esta cirugía no tiene ninguna complicación, sin embargo, un erro suyo casi ocasiona una tragedia.

Giselle relató que luego de salir del quirófano, trató de ponerse de pie sin ayuda o supervisión de alguien y terminó cayéndose, por lo cual volvió a ser llevada al quirófano de emergencia, aunque por fortuna no se ocasionó ninguna lesión interna.

Me caí la primera noche por andar de atrabancada... me aluciné, pues estás recién operado y me caí y me tuvieron que meter al quirófano de nuevo y solo tenía un poco de sangrado", contó.