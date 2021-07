¿Lo humilló? Legarreta, a punto de hacer llorar a Héctor Suárez Gomís en 'Hoy': "No me hagas esto"

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 12 de julio el programa Hoy se engalanó con la presencia del actor y escritor Héctor Suárez Gomís, quien acudió a presentar su libro pero también a visitar a su gran amiga Andrea Legarreta por motivo de su cumpleaños.

El 'Pelón' Gomís bromeó con la gran amistad que tiene con Andy e incluso aseguró que las hijas de la conductora lo llaman "papá", pues son muy cercanos; por su parte, ella añadió que su amigo hasta duerme en medio de la cama con Erik Rubín.

Más adelante, 'Le Legarreta' casi le arranca las lágrimas a Héctor pues le preguntó qué le diría a su fallecido padre si lo tuviera frente a él en ese preciso momento y así respondió:

No me hagas eso ¿Por qué me hace eso? pues me encantaría que leyera el libro y me lo llevaría a Nueva York, gracias Héctor, porque todo lo que pude haberte dicho, sí nos lo dijimos en vida, se fue sin deberme nada y yo tampoco le debo nada", explicó.