Golpe a TV Azteca: Anette Michel 'rechaza' la idea de volver; prefiere trabajar en Televisa

Ciudad de México.- La querida exconductora de TV Azteca, Anette Michel, famosa por su participación en el reality MasterChef, confesó no estar arrepentida por haber rechazado la oportunidad de estar en la nueva edición del programa.

"Fue muy complicado, pero no me arrepiento ni por medio segundo, era lo que tenía que hacer, lo que quería hacer y pues uno tiene que seguir sus sueños. Estoy muy contenta, inicio muy pronto un nuevo proyecto, regreso a la actuación que ya lo extrañaba no saben cuánto", dijo.

Pese a que no está cerrada a la posibilidad de volver a la conducción, la famosa presentadora aseguró que de ser posible no sería bajo el nombre de Azteca, sino dentro de Televisa.

Fue ella misma quien lo aseguró durante una entrevista en Cuéntamelo Ya!, donde dijo que eso es una de las cosas que más le gusta de su carrera, el poder combinar diferentes actividades.

Por supuesto que sí (me gustaría regresar a la conducción en Televisa). Eso es lo que me tenía a mí encantada, que toda mi carrera pude combinar una cosa con la otra; y siempre manifesté qué es lo que yo quería hacer el resto de mi vida, el poder combinar en la medida de lo posible", mencionó.

Fuente: TV Notas