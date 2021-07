Galilea Montijo habla de más en 'Hoy' y humilla en vivo a famosa productora de Televisa: VIDEO

Ciudad de México.- No cabe duda de que Galilea Montijo es una de las conductoras más espontáneas de la televisión mexicana debido a que no tiene filtro para hablar y la mañana de este martes 27 de julio lo dejó más que claro.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que este día la producción del programa Hoy estrenó el juego Nado en seco de la sección Tokyo en Hoy y aquí se enfrentaron dos equipos: El rojo que era liderado por Andrea Legarreta y el amarillo liderado por la tapatía.

Durante la dinámica, hubo una polémica pues Paul Stanley alegaba que se repitiera el punto tras haber perdido, sin embargo, Galilea mencionó que fue claro el triunfo de los amarillos y que no había nada que reclamar.

Sin embargo, Montijo hizo un humillante comentario hacia la producción de Guerreros 2021, que tanto ha dado de qué hablar debido a que los critican por cambiar las reglas de un momento a otro y acomodar los puntos para beneficio de ciertos equipos.

¡Perdón, perdón! aquí no es Guerreros 2021, nada de que sí o no, sí o no, aquí el que ganó, ganó ¡no se repite! no, no, no se repite", mencionó Gali muy indignada.