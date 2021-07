Érika Buenfil: Entre lágrimas, la actriz de Televisa manda contundente mensaje a Ernesto Zedillo Jr

Ciudad de México.- La famosa y querida Érika Buenfil, recientemente habló respecto a su relación con Ernesto Zedillo Jr., padre de su hijo Nicolás Buenfil, revelando detalles desconocidos sobre esto, además de romper en llanto y entre lágrimas, la actriz de Televisa, le mandó un contundente mensaje.

Buenfil en varias ocasiones ha hablado sobre lo duro que fue criar y educar a un niño sin su padre, pero también ha hablado de lo orgullosa que está de su hijo y lo mucho que lo ama y valora el tiempo que han pasado juntos.

Ahora, en entrevista con Yordi Rosado habló respecto a esta relación, señalando que todo fue muy fugaz, su romance, su tiempo juntos y su embarazo, confesando que al principio pensó en que no podía creer que le había pasado eso y entró en shock.

Ante esto, expresó que fue muy difícil encontrarse en camino a ser madre soltera, sabiendo que no contaría con un apoyo, pues él solo le dijo que no se preocupara, que él se iba estar al pendiente, pero al final nunca respondió ni se hizo cargo.

Finalmente, aseguró que no le desea el mal a Zedillo Jr., porque le dio el mejor regalo que en la vida alguien le pudo dar y un novio, ya que es madre de un ser "maravilloso" y por eso mismo no le guarda rencor y sabe que tuvo sus motivos.

Yo a ese hombre siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo, el regalo que Ernesto me hizo, nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, yo siempre le voy a desear lo mejor, a pesar de cómo se haya portado en su momento, él sabrá sus razones", concluyó al respecto.