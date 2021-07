En 'Ventaneando', Emir Pabón muestra por primera vez las heridas de su rostro tras brutal accidente

Ciudad de México.- Hace algunas horas el cantante Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda brindaron una entrevista exclusiva en el programa Ventaneando y aquí el famoso mostró por primera vez las heridas que sufrió en el rostro luego del brutal accidente que tuvieron hace unas semanas.

En otras ocasiones el integrante de Grupo Cañaveral se había dejado ver con una careta o lentes grandes para cubrir gran parte de su cara, sin embargo, ahora solo llevó unas gafas pequeñas que permitieron ver cómo quedó luego del percance automovilístico que sufrieron en Houston, Texas.

Estoy bien golpeado, desafortunadamente lo mío fue externo y pues lo mío es cabeza, brazo, rodilla, muñeca, cara, por eso muchas veces salgo con lentes y cubrebocas y pido disculpas a la gente que de pronto no entiende lo que está pasando pero pues me tapo un poco porque es incómodo con la problemática que tuve en la cara salir al cien por ciento", explicó Emir.

A simple vista se pueden observar cicatrices en la frente y nariz además de una especie de moretón en la mejilla izquierda.

Cabe resaltar que Stefanía confesó ante las cámaras de TV Azteca que esta terrible situación afectó su salud mental y confesó:

Aquí en Estados Unidos los médicos son muy directos, todo te lo dicen tal cuál, muy fríos y por toda esa situación yo también psicológicamente estoy muy afectada porque todo te lo dicen tal cuál y pues sí te asustas porque no estás en tu país, no está toda tu familia, en ese momento no sabes qué va a pasar… y trataremos de hacer todo en México y si es necesario pues nos tendríamos que regresar a Estados Unidos principalmente por la salud del bebé", confesó.