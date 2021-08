Trágico: Actriz de Televisa y 'El Señor de los Cielos' da terrible noticia: "Tengo un tumor cerebral"

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien alcanzó la fama en Televisa y la serie de Telemundo El Señor de los Cielos, abrió su corazón e hizo una fuerte confesión sobre su salud: tiene un tumor cerebral.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la peruana Verónica Montes, quien luego de más de un año de luchar por su vida al sufrir diversos problemas de salud, al fin descubrió qué es lo que la queja, ya que al fin pudieron identificar su enfermedad.

A inicios de este año, a la actriz de 31 años la diagnosticaron con una extraña enfermedad llamada hiperprolactinemia, causada por altos niveles de la hormona prolactina, y meses después le diagnosticaron un problema en un riñón, el cual después fue descartado al resultar "falsa alarma".

Ahora, Montes confesó en entrevista con TVNotas que médicos descubrieron que esta misma hormona le produjo un tumor en el cerebro, pero afortunadamente comentó que hasta ahora está siendo controlado, pues es benigno.

Descubrieron que tengo un tumorcito en la parte central de la frente que se llama microadenoma y sale cuando tienes la prolactina alta. Me lo detectaron cuando la prolactina empezó a bajar a su nivel normal, pero semanas después me hicieron otra vez el estudio y empezó a subir".

La actriz contó lo primero que se le vino a la mente al saber esta delicada noticia: "La verdad, lo primero que vino a mi mente fue que estaría en una plancha para que me operaran, me asusté porque hasta pensaba que me iban abrir el cerebro (ríe); sin embargo, afortunadamente la cosa no fue por ahí".

Verónica, quien participó en telenovelas y programas de Televisa como Qué Bonito Amor, Papá a Toda Madre, La doble vida de Estela Carrillo y La Piloto, y hasta condujo en Televisa Deportes, comentó que no será necesario que se someta a cirugía para que se lo retiren, ya que si se lo quita puede ser más peligroso.

No es cáncer ni se puede convertir en algo así (...) Me dice el doctor que sólo hay que estarlo checando para controlarlo y sobre todo para evitar que crezca y vengan complicaciones, pues sería más peligroso quitármelo (...) Si me lo quitan, me podría dar diabetes o cualquier otra cosa", dijo.

Finalmente, contó cómo ha sido lidiar con el tratamiento médico luego de que fuera diagnosticada con un descontrol hormonal, el cual aseguró prácticamente le deformó el rostro, ya que a causa de esto se le hinchaba, su cuerpo empezó a cambiar y su estado de ánimo también.

Aún hay días en los que amanezco hinchada de la carita, aunque ya no como antes. Además, ya tengo más fuerza, porque esta enfermedad hacía que me cansara mucho. También, me siento tranquila porque ya sé qué le pasa a mi cuerpo", concluyó.

Ahora, la guapa actriz participará en La Casa de los Famosos en Telemundo, donde seguramente dará mucho de qué hablar. Este reality show se estrena el próximo 24 de agosto y promete ser un proyecto bastante polémico.

Fuente: TVNotas e Instagram @_veronicamontes