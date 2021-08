"Vivimos juntos": Conductor de 'Ventaneando' sale del clóset en Televisa y 'hunde' a TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico conductor con más de 25 años en TV Azteca dejó a todos boquiabiertos al aparecer en el programa Hoy de Televisa, entrevista en la cual habló de su pareja tras 'salir del clóset'.

¿Daniel Bisogno? No. Se trata de Pedro Sola, quien lleva más de dos décadas al aire en Ventaneando y es la mano derecha de Pati Chapoy. El 'Tío Pedrito', como le han apodado usuarios, se ha vuelto muy popular en las redes por su carisma y simpatía.

Esta semana, el matutino de Las Estrellas decidió retransmitir su entrevista con Aurora Valle para el programa Confesiones de Tlnovelas de hace unas semanas, haciendo explotar las redes al verlo cambiar de televisora por primera vez, desafiando los infames vetos.

El conductor de 74 años, quien dio la entrevista con el permiso de su jefa Pati Chapoy, rompió el silencio sobre algo que siempre ha sido motivo de escándalo en el medio: su orientación sexual.

Aunque Sola nunca ha ocultado que es homosexual, por primera vez abrió su corazón y habló de su pareja, un hombre 30 años menor que él y con quien lleva 20 años de relación. Esto fue un duro golpe al Ajusco, ya que el rating se lo terminó quedando Televisa.

Al hablar del odio que recibe en redes sociales, el conductor dijo que varias veces lo han insultado en la calle por ser quién es, pero que él no duda en responderles el insulto de la manera en la que solo él sabe.

Un día me acuerdo que me puso una persona: 'Pin... viejo pu...' y le puse: 'Viejo y pu... sí, pin... jamás'".

"Yo recuerdo que un periodista te preguntó: 'Oiga Pedrito ¿y cuando va a salir del clóset?'", le dijo Aurora, a lo que Pedrito confesó con un contundente mensaje, asegurando que está muy orgulloso de su identidad.

Y yo le contesté: 'Yo nunca he estado en el clóset'. Yo me enteré de mi sexualidad desde que yo era adolescente. Desde niño los primeros recuerdos que tengo son así. A mí cuando de repente me dicen: los homosexuales son unos viciosos que se convierten en homosexuales. No, no nos convertimos. Yo sí siento que la homosexualidad es genética y que naces con ella".

Sola lamentó algo muy fuerte y de lo que siempre se le ha acusado y criticado a su compañero Daniel Bisogno, quien aunque nunca ha confirmado nada sobre su orientación, siempre se ha rumorado que es homosexual.

¿Cuántos hombres hay que se casan con señoras y tienen hijos y luego buscan a ver qué put... se cog... por allá atrás? No, qué cosa tan horrible", dijo Sola.

El presentador de Ventaneando, quien también es economista, contó que él nunca necesitó esconderse nada ni nadie, pues no tuvo reparos en contarle a su familia que era gay y, pese a algunos comentarios incómodos, su familia siempre lo apoyó.

"Yo tenía 14 años, mi mamá me preguntó (...) De pronto se incomodó y dijo: 'Hay que llevar al niño al doctor' y mi abuela le dijo: 'Él no está enfermo, así que no te preocupes por nada'", recordó.

Finalmente, el conductor se sinceró sobre su pareja, de quien se mantiene bastante hermético al tratarse de una persona que no es parte del medio. El 'Tío Pedrito' expresó que lo conoció luego de la muerte de su madre, en 2001.

Él no vivía en México, vivía en Tabasco. Yo nunca me había percatado que a los hombres jóvenes les gustaran los hombres viejos y ahora me doy cuenta que hay una gran cantidad. (...) Tenía 54 años y él 24, 30 años más".

Además, confesó que viven juntos desde hace tiempo y son muy felices, además de revelar que está muy enamorado: "Un año después se vino a vivir aquí conmigo, aquí vive conmigo y somos muy felices. Tenemos una buena relación y una gran afinidad en muchas cosas".

Vivimos muy agusto, yo estoy muy enamorado. Te puedo decir si hay alguien importante en mi vida es él", concluyó.

Así reaccionaron usuarios a la controversial entrevista que dio Pedrito a Televisa, la cual rompió las redes por las tremendas confesiones que soltó, entre ellas, varios secretos de Ventaneando.

¡Bravo! Que se rompan esas tonterías de las televisoras. Queremos a los artistas sea de la televisora que sea".

Me da gusto que las televisoras rompan sus diferencias".

¿De cuando a acá se habla de conductores de 'Ventaneando'? Muy bien".

Pedro Sola en Televisa, este mundo está de cabeza".

