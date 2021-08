¿Infidelidad en la Corona? Captan a esposo de nieta de Reina Isabel II en yate con modelos topless

Isla de Capri, Italia.- La Corona nuevamente se encuentra en medio del escándalo, pues se despertó el rumor de una infidelidad, pues hace poco Jack Brooksbank, esposo de la Princesa Eugenia de York, nieta de la Reina Isabel II, fue captado en un yate en Italia con un par de modelos en topless.

Todo el Reino Unido la mañana de este lunes 2 de agosto se encuentra murmurando sobre la posible infidelidad de Brooksbank hacia la hija del Príncipe Andrés, pues este fue visto en un yate sobre las aguas de la Isla de Capri con cuatro modelos, en su mayoría sin sostén.

Según informes del Daily Mail, el cual compartió varias fotos del momento en el que Jack se encuentra secándose con una toalla después de nadar en el mar, mientras ríe y posa junto a otra chica, a quien rodea con el brazo a otra, quien también hace lo mismo, las chicas eran Rachel Zalis, Directora Global de Casamigos, Maria Buccellati, Erica Pelosini y la cuarta no fue identificada.

De igual forma, el medio británico señaló que el yerno de Sarah Ferguson se encuentra en Capri por trabajo, debido a que es director comercial de la marca de tequila de George Clooney y Rande Gerber, pero aseguran que eso nada tiene que ver con el hecho de que subiera a dicho bote, en el que bebieron vino.

Finalmente señalaron que Eugenia no acompañó a su esposo a dicho viaje, incrementando los rumores de infidelidad, mientras que The Sun asegura que la princesa sí estuvo con él, por lo que ese punto aún no queda claro y ninguno de los implicados a salido a dar su versión.

