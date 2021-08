Con tremendo escote: Michelle Renaud aparece en redes y hace reaccionar a Danilo Carrera

Ciudad de México.- La actriz Michelle Renaud quien se ha convertido en una de las famosas con más influencia en redes sociales gracias a sus frases motivacionales, empleó este medio para enamorar a sus fans.

Sin embargo, no solo fueron sus seguidores de Instagram los que quedaron encantados con su belleza, sino su pareja Danilo Carrera, quien a pesar de no confesar abiertamente su reconciliación no hay duda del gran amor que aún se tienen.

Fue por medio de una fotografía compartida en su cuenta de la red social de la camarita, donde Michelle posó con una blusa rosa satinada y un cautivador escote con el que sin duda arrancó suspiros.

A pesar de no hacerse presente por medio de comentarios, Danilo manifestó su reacción por medio de un Like en la instantánea en la que además, la famosa presume de un espectacular maquillaje.

Fuente: Instagram @michellerenaud