¡La embarazó y botó! Andrea Noli enfurece en Televisa y tunde a Jorge Salinas por rechazo a su hija

Ciudad de México.- Andrea Noli brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy de Televisa para volver a hablar de la complicada situación que vive su hija Valentina Noli, quien hasta el momento sigue sin conocer a su padre, el actor Jorge Salinas, pues este negó su paternidad y jamás la reconoció con su apellido.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Frente a las cámaras y micrófonos del matutino de Las Estrellas, la exestrella de TV Azteca confesó que hasta el momento el esposo de Elizabeth Álvarez sigue sin mostrar interés en tener un acercamiento con la jovencita, quien ya comenzó su carrera en el modelaje.

Claro que se tiene que arreglar en privado, me parece que es lo más, porque además es una cuestión legal, es una cuestión moral, es una cuestión que se tiene que hacer. Es sensible, supongo que si en algún momento se diera sería de manera privada, pero por ahora no hay nada más que palabras, y las palabras se las lleva el viento", dijo entre risas.

Valentina nació fruto del amorío que mantuvieron Jorge y Andrea de manera intermitente durante varios años mientras él seguía casado con su primera esposa Fátima Boggio. Pero en 2006, la actriz confirmó que estaba embarazada fruto de su aventura y el actor no quiso hacerse responsable.

Ahora Noli cree que un apellido o el apoyo económico no es importante para su hija y explica que lo que más desea es que un día ella pueda convivir con el hombre que le dio la vida.

¿Para qué? ¿para darme dinero? No, si viniera de buen corazón algún día, si se diera una buena relación por supuesto. Yo lo ofrecí cuando estaba embarazada, nunca me negué a eso, ahora no sería más que para un reconocimiento económico y repito, ni el apellido ni el dinero me interesan, entonces, lo que me interesa es la presencia, es la persona, y no para mí, sino para los hijos", añadió tajantemente.