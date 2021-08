Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, impacta a Instagram por brutal cambio: "Bájale a las cirugías"

Ciudad de México.- Sofía Castro, la famosa hija mayor de la actriz Angélica Rivera nuevamente logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que hace algunas horas compartió una nueva selfie que dejó en shock a todos sus seguidores e internautas ¿se habrá sometido a una cirugía?.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también heredera del productor de Televisa 'El Güero' Castro publicó una fotografía en la que aparece posando de lo más feliz y romántica con su novio, el arquitecto y deportista Pablo Bernot.

La joven de 24 años al parecer usó un filtro que acentuó las 'arruguitas' de la frente de su galán y además resaltó lo delgada que ahora luce ella.

Los comentarios de inmediato se hicieron presentes y los internautas no han parado de señalar que la hija mayor de 'La Gaviota' está irreconocible, tanto de su rostro como de su físico, por lo que especulan que se habría operado.

En el pasado mes de mayo Sofía manifestó que ella no está en contra de realizarse 'arreglitos', pero aseguró que hasta el momento no tiene ninguno y dijo que de ser así, lo confesaría sin problema.

¿Ustedes qué creen muchachos?... no, ¡claro que no!, y ojo eh, no tengo nada en contra de las cirugías, al contrario, creo que cuando algo no te gusta si lo puedes cambiar qué mejor, yo no me hecho nada, el día que me haga algo se los diré, (luego) cuando esconden las cirugías… la verdad yo no sería de esas", comentó.