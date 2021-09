Eric del Castillo hace impactante revelación de su hija Kate en programa de Televisa: "La regañé"

Ciudad de México.- El gran actor Eric del Castillo fue homenajeado en vida por las conductoras del programa Montse & Joe, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Durante la plática con el hombre a quien admiran desde hace años, el histrión confesó que se encuentra molesto con su hija Kate del Castillo, debido a que pasa casi todo su tiempo trabajando y no puede verla frecuentemente.

La vemos tan poco, siempre está ocupada, siempre está grabando. El otro día la regañé un poquito. Le dije: 'No todo en la vida es la profesión, trabajas tanto que no le das tiempo a tu vida personal. Tienes que cuidarte más no todo es la carrera, carambas'".