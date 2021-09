Adiós TV Azteca: Tras despido de 'VLA' y quedar desfigurada, actriz los traiciona con Televisa

Ciudad de México.- Vaya sorpresa se llevaron internautas al ver de vuelta en las filas de Televisa a la polémica actriz y vedette Lyn May luego de ser eliminada del reality de Venga la Alegría ¡Quiero Cantar! hace unos días.

Al parecer la bailarina traicionó a TV Azteca con su rival luego de que la despidieran del matutino debido a un berrinche que armó en su último día en el Ajusco, de donde salió furiosa.

Como se recordará, Lyn explotó contra los jueces por sus críticas, asegurando que ella no se merecía las malas calificaciones que le daban a sus presentaciones, por lo que se negó a cantar y fue eliminada en medio de duras críticas.

Ahora, la polémica actriz de 68 años quien no solo aseguró que está embarazada de gemelos sino que se casará en febrero del año que entra en Las Vegas con Markos D1, quien es 38 años menor que ella, reaparece en Televisa.

Lyn apareció en las filas de la televisora de enfrente, empresa en la que debutó hace ya 30 años además del cine de ficheras, y se sentó con Pepillo Origel y Martha Figueroa en su programa Con Permiso, transmitido por Unicable.

Ahí la vedette, sin tapujos, dio los pormenores de su supuesto embarazo y hasta terminó abierta de piernas en pleno foro ante los gritos de Martha.

La artista de ascendencia china fue presentada por Origel como la invitada de lujo en el programa de este viernes, por lo que es seguro que dejará en shock con sus confesiones.

Hace unas semanas, la vedette se sinceró en entrevista con Mara Patricia Castañeda y habló de la pesadilla que vivió cuando apenas tenía 30 años y aceptó que le inyectaran aceite en la cara con el fin de mejorar sus facciones.

Por esta razón por la cual terminó desfigurada y pensó seriamente en quitarse la vida, al haber deformado su rostro de la noche a la mañana.

Yo me quería morir, me veía al espejo y sí, me quería morir, decía: 'Yo mejor me muero, para qué estoy aquí'", recordó.