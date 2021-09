"Viejo nefasto": Enrique Guzmán 'amenaza' a Frida Sofía en 'Ventaneando' y destrozan a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y cantante Enrique Guzmán estuvo en el programa de TV Azteca Ventaneando luego de la polémica que causó su visita pasada y reveló que demandará a su nieta Frida Sofía en Estados Unidos luego de que lo acusara de abuso sexual.

Como ya era de esperarse, usuarios arremetieron contra el padre de Alejandra Guzmán, quien presuntamente solo iba a promocionar su obra Jesucristo Súper Estrella, pero terminó arremetiendo de nueva cuenta contra su nieta.

El cantante de 78 años confirmó en la entrevista que denunciará a Frida Sofía ante las autoridades de Estados Unidos por los señalamientos que hizo en su contra con relación a que presuntamente le hizo tocamientos indebidos cuando era una niña.

Aunque el artista dijo sentirse contento por los próximos proyectos que realizará, no pudo evitar referirse a las diferencias que mantiene con la hija de la rockera. Destacando que 'La Guzmán' le dio todo su apoyo para proceder contra Frida, el intérprete comentó:

Cualquier señora, cualquier mujer, ahora todo mundo dice 'a mí también' (...) y se cuelgan de una bola de cosas que a lo mejor son ciertas para algunas personas, en mi caso no es cierto, y como no tiene cómo comprobarlo, pues entonces hay que proceder contra ella en Estados Unidos".

A pesar de que Don Enrique ya levantó una denuncia contra la joven en México, el artista puntualizó que, con el permiso de Alejandra, también lo hará en el país donde radica su nieta y le mandó una amenaza.

El problema es que a ella se le va a voltear el asunto porque lo voy a hacer en Estados Unidos".

Sin embargo, al escuchar la pregunta sobre si verdaderamente deseaba entablar este proceso legal, el cantante comentó: "No, no, desgraciadamente sigue siendo mi nieta... (me detiene) mucho y a su mamá también".

Posteriormente, Guzmán refirió que todo el proceso se realizará a través de un notario, y se basará en todas las declaraciones que Frida ha hecho debido a que presuntamente "son mentiras".

Fue un periodista que parece le compró una exclusiva, y a ella se le hizo fácil decir que era este el asunto con el que iba a (provocar revuelo)".

Asimismo, subrayó que también Alejandra participará en la demanda contra su propia hija:

Tiene que estar porque somos los dos, en el momento que yo relinche, pues tiene que relinchar también ella, el problema es que va a pasar después (...) puede que se le revierta el asunto, porque si no se comprueba que yo la ataqué, el argumento es que yo la toqué indebidamente, si no lo comprueba, entonces viene mi reclamación, entonces son acusaciones falsas, hechas ante las autoridades, entonces usted viene a responderme a mí ¿por qué hizo esto?, es un delito y es de cárcel".

El cantante se dijo dispuesto a perdonar a su nieta a pesar de todos los dichos en su contra, sin embargo, se dijo ofendido y confesó que el padre de los abogados que representan a Frida Sofía en México tuvo un acercamiento con él argumentando que deseaba representarlo en este pleito legal.

Internautas tundieron en críticas a Guzmán en los comentarios, pues acusaron a TV Azteca de querer tomar su lado y de ponerse en contra de Frida, además de exigirles que dejen de darle un espacio a personas como él.

Encubriendo a este señor como siempre", "Dejen de invitar a ese viejo", "Huev..., siguen limpiando imagen", "Que aburrido, cambié de canal", "Le hablan como si fuera un rey, mejor le cambié a la TV, ¿Por qué habla como borracho Enrique Guzmán o se hace el chistoso?", "Viejo momificado", "Que se quede callado mejor, sigue yendo a programas de chismes", "Este señor nefasto me provoca vómito desde siempre", "¿Don? Le queda grande ese título es un viejo déspota grosero; viejillo ridículo, eso le queda mejor", "Apoyando al depravado como siempre".

