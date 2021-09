¡Lío en el espectáculo! Pepe Aguilar arremete contra el genero urbano: "Dedíquense a hacer música"

Ciudad de México.- El cantante Pepe Aguilar empleó las redes sociales para pronunciarse respecto a la reciente polémica que se ha desatado entre los artistas del género urbano.

Fue el reggaetonero J Balvin quien inició la controversia al manifestar su descontento acerca de los Latin Grammy y luego de asegurar que en dichos premios no valoran a su género, recibió una contundente noticia de Residente quien lo tupió por pretender boicotear la entrega.

El mediático pleito llegó a oídos del padre de Ángela Aguilar quien no dudó en externar su opinión y empleó su perfil de Instagram para lanzarse en contra de los cantantes de reggaetón.

En ese contexto destacó que quienes suelen quejarse de este tipo de cosas, son artistas que están más enfocados en esos reconocimientos que en la música.

¿Por qué ahorita todo mundo se rasga las vestiduras? Y ¿Por qué los Grammy no aceptan, no hacen o no le echan a tal o cual género? A ver, dedíquense a hacer música y ya. Y si realmente no les importan tanto los premios ¿por qué hacen tanto pe...?", agregó.