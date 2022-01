Tragedia en la música: A los 78 años, muere Ronnie Spector, legendaria cantante de The Ronettes

Comparta este artículo

Connecticut, Estados Unidos.- El pasado miércoles trascendió la muerte de la cantante Ronnie Spector, fundadora del girl group de The Ronettes, a los 78 años. Lamentablemente, la artista pereció a causa de cáncer.

A través de un comunicado de la familia de Ronnie, cuyo nombre civil era Veronica Yvette Bernett, se compartió que la cantante falleció en Connecticut el pasado 12 de enero tras perder la batalla contra el cáncer.

Nuestro querido ángel terrenal, Ronnie, dejó hoy este mundo tras una breve batalla con el cáncer. Estuvo (acompañada) por su familia y en brazos de su marido, Jonathan", dijo en un comunicado la familia.

Asimismo, los seres queridos de Ronnie pidieron "intimidad" en estos momentos de luto y prometieron "una celebración de la vida de Ronni y de su música que será anunciada más adelante".

Las Ronettes, grupo fundado por Ronnie Spector y conformado por su hermana Esthelle y su prima Nedra Talley, fue uno de los más famosos e importantes "grupos de chicas" que sonaron en los años sesenta y setenta.

Sus éxitos más conocidos fueron Be my baby y Baby I love you, las cuales han sido covereadas a lo largo de décadas.

