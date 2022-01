¿Drama en TV Azteca? Exconductora de 'Ventaneando' manda mensaje y Pati Chapoy le responde

Ciudad de México.- Luego de 17 años en TV Azteca, esta exconductora de Ventaneando hizo sus maletas y se fue del país, pero recientemente causó conmoción en redes sociales luego de que mando un mensaje; Pati Chapoy no se quedó callada y le contestó en los comentarios.

Este viernes, 7 de enero, Jimena 'La Choco' Pérez, exparticipante de MasterChef Celebrity mandó un gran mensaje a través de su cuenta de Instagram para celebrar la vida de su hijo, Iker, quien se encuentra cumpliendo 10 años, según lo declarado por la expresentadora del programa de espectáculos de TV Azteca.

'La Choco' le envió sus felicitaciones a su hijo con un compilado de grandes momentos de su vida, algunas participaciones en programas, viajes y navidades que han compartido durante la última década.

Algo tuve que haber hecho bien para que la vida me premiara contigo. Hoy cumples 10 años y siempre serás mi niño que me llena de orgullo. No existen palabras suficientes para describir todo lo maravilloso que me haces sentir." Escribió 'La Choco'.