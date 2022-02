Querido conductor recuerda cuando fue secuestrado y confiesa que Dalilah Polanco le salvó la vida

Ciudad de México.- Recientemente, un querido exconductor de Televisa acudió al programa de YouTube, de Yordi Rosado, donde recordó una de las experiencias más aterradoras de su vida: La vez que fue secuestrado durante dos días.

Se trata de Héctor Sandarti, quien en aquel entonces apenas estaba comenzando con las grabaciones de Vida TV, a lado de la presentadora de Hoy, Galilea Montijo.

De acuerdo con las palabras del actor de Hasta que el dinero nos separe, todo comenzó cuando un productor lo invitó a hacer una obra de teatro, junto con Montijo, por lo que salió de su casa a engargolar el libreto; fue entonces que el secuestrador lo agarró con una pistola y se lo llevó.

Sandarti reveló que lo llevaron a una casa de seguridad, donde permaneció por dos días, incluso el mismo presentador llegó a pensar que los secuestradores se habían equivocado de sujeto, puesto en aquel entonces, él no contaba con mucho dinero o con amigos y, de hecho, no estaba muy lejos de la realidad.

¿Sabes qué, Héctor? Nos equivocamos contigo, no eres negocio para nosotros. Ya me di cuenta que eres guatemalteco, que no tienes familia y no vamos a negociar mucho contigo. Te vamos a soltar, pero eso lo va a decidir mi jefe", le dijo uno de los secuestradores a Héctor.