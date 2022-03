Celebridad de 'Hoy' revela que sufrió suicidio mental durante la pandemia: "No quería seguir"

Ciudad de México.- De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del mundo, varios cientos de miles de personas entraron en depresión durante la etapa de la pandemia, hecho que también afectó a los famosos, incluido a este esta polémica celebridad de Hoy.

Se trata de Diego di Marco, quien recientemente brindó una entrevista a el portal TV y Novelas, en la que afirmó que vivió el periodo de confinamiento en Estados Unidos, donde se sentía muy solo, hecho que lo llevó al suicidio mental.

El coach explicó que el suicidio mental fue una etapa muy complicada en su vida, puesto mermó sus ganas de ejercitarse o de pararse por las mañanas, por lo que incluso pensó solicitar la ayuda de un profesional.

No quería seguir, no quería hacer nada, no quería levantarme en las mañanas, y vaya que soy una persona que, aunque le pase todo, no dejo de hacer ejercicio. Por primera vez no era así; pensé incluso en ir al psiquiatra. En ese momento veía el final de mi vida; terminé una relación tóxica con la que no podía más, y tenía ataques de ansiedad que no podía explicarme porque nunca me había pasado