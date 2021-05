"El pueblo manda": Reacción de AMLO a la designación de Evelyn Salgado, candidata de Morena

Chetumal, Quintana Roo.- En la conferencia de prensa matutina, 'La mañanera', cuestionaron al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre la designación de Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio como nueva candidata de Morena por el Gobierno de Guerrero. Así reaccionó el mandatario.

Una periodista le cuestionó a AMLO si consideraba que la designación de Evelyn Salgado, al ser un familiar, era uno de los casos que solía criticar en sus redes sociales sobre nepotismo vil y corrupción. El presidente respondió que, al ser temporada de elecciones, no es conveniente involucrarse.

"No nos han pagado toda la deuda": La petición de un representante maya a AMLO en la 'mañanera'

Mejor no hablemos porque están desatadas las campañas. Entonces, no nos metamos en eso. Dejemos que el pueblo elija libremente a sus dirigentes. Eso es la democracia, que el pueblo decida. No podemos suplantar el papel protagónico de los ciudadanos. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide".