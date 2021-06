Sin cargo al erario: AMLO confirma que Slim, presunto culpable, reparará Línea 12 del Metro

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 30 de junio, el mandatario mexicano AMLO informó a los medios de comunicación que el empresario Carlos Slim, uno de los hombres señalados por el colapso de la Línea 12, oficialmente será el encargado de reparar el tramo que se derrumbó sin cargo al erario.

En 'La mañanera' AMLO informó que Carlos Slim asumirá el costo para rehabilitar el tramo que colapsó de la Línea 12 del Metro, pese a que el ingeniero asegura que la construcción de esta, en la que estuvo involucrado, se hizo sin 'vicios'.

Asimismo, López Obrador detalló que no se utilizara dinero público para repararla y que espera que la 'Línea Dorada' este lista en un año para que la gente de Tláhuac pueda ocuparla de forma segura.

Él [Carlos Slim] externó que la obra está concluida y que han transcurrido muchos años y que ya estaba en uso y que ellos no pueden cargar con toda la responsabilidad, pero que no es ese el tema, que lo importante es que se rehabilite la línea, que él está dispuesto a hacerlo y no quiere presupuesto, lo va a financiar su empresa", mencionó AMLO.