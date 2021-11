AMLO y Joe Biden hablan de estos temas en el primer encuentro bilateral de México y EU

Washington, Estados Unidos.- Este jueves, 18 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tuvieron su primera reunión bilateral en el salón oval de la Casa Blanca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la conversación Joe Biden hizo especial énfasis en que Estados Unidos había dejado de lado "la política del buen vecino", ya que, actualmente México y el país norteamericano, son naciones iguales.

Señor presidente, ya no hay política de buen vecino, somos países iguales (...) ya no usamos lenguaje como 'nuestros amigos del sur' si no que hablamos ahora de pares, en igualdad." Manifestó el mandatario.

Además, Joe Biden afirmó que tanto México como Estados Unidos trabajan como un frente unido para resolver problemas de talla internacional como la migración, la regulación de la pandemia por Covi-19 y la recuperación económica.

Por su parte, López Obrador manifestó su agradecimiento por su "trato respetuoso". mientras recordaba la relación histórica de Lincoln y Juárez.

El presidente Biden quiere que el trato sea respetuoso. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono ya como presidente de Estados Unidos, me dijo que no nos iban a ver como patio trasero, cosa que agradecemos, porque de esa manera no necesitamos estar reafirmando nuestros principios de independencia y de soberanía. Agradecemos mucho ese trato respetuoso." Declaró el presidente de México.